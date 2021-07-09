Производитель шампанского раскрыл главную опасность российского закона

Владелец французского шампанского дома Drappier Мишель Драппье заявил, что принятый в России закон, запрещающий называть шампанским напитки, произведенные за пределами страны, особенно опасен, поскольку его могут скопировать другие страны. Своим мнением предприниматель поделился с Reuters.

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«Этот закон может дать идеи другим странам, появится аргентинское или корейское шампанское, что очень опасно для производителей в будущем. Весь мир признал шампанское мировым сокровищем. Те, кто хотят напасть на него и извлечь выгоду из названия, — мошенники и хулиганы», — отметил Драппье. Он считает, что называться шампанским могут только напитки, произведенные во французском регионе Шампань.

Виноградник Мишеля Драппье находится в 230 километрах к юго-востоку от Парижа и принадлежит его семье с 1808 года. Шампанское поставляется в Елисейский дворец, официальную резиденцию президента Франции. На российский рынок ежегодно попадает от 50 до 70 тысяч бутылок Drappier, что составляет 5 процентов от его общего объема продаж.

Закон о регулировании алкогольной продукции подписал президент РФ Владимир Путин в начале июля. Теперь шампанское, произведенное за границей, должно продаваться в России с маркировкой «игристое вино». Производитель шампанского Moet Hennessy раскритиковал документ и 5 июля временно приостановил поставки в Россию «для оценки последствий нового закона». В свою очередь, МИД Франции пообещал Москве жесткий ответ, если выяснится, что документ нарушает правила Всемирной торговой организации.