Авторы нового закона об игристых винах объяснили термин «российское шампанское»

Новый термин «российское шампанское» может быть использован только на территории России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на авторов поправок в закон «О регулировании алкогольной продукции», ставших причиной приостановки поставок Moet Hennessy.

В соответствии с европейскими правилами, название «шампанское» могут иметь только те игристые вина, которые произведены во французском регионе Шампань по определенной технологии и из определенных сортов винограда. В России же данный термин используется для определения вида продукции, а не для наименования места происхождения товара или географического указания. По словам депутата Госдумы Натальи Боевой, если произведенное в России игристое вино «произведено так, как записано, а указанная на бутылке информация позволяет отследить его путь от лозы до бокала», то оно может называться российским шампанским.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий в том числе условия для нанесения на этикетку наименования «Коньяк России». Так, винодельческие хозяйства, осуществляющие производство коньяка, полностью произведенного из выращенного в России винограда, вправе указывать на этикетке такой продукции наименование «Коньяк России». Теперь поставляемая в Россию продукция Moet Hennessy должна будет именоваться игристым вином, а не шампанским. В свою очередь, Союз домов шампанского Франции (UMC) посчитал новый российский закон недопустимым и допустил приостановку поставок шампанского в Россию.