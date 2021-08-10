Ценам на мясо предсказали рост

Компания Tyson Foods, второй в мире переработчик скота и мяса, объявила о дальнейшем увеличении стоимости своей продукции для розничных покупателей, передает Business Insider.

Продолжающееся подорожание связано с «беспрецедентным» ростом затрат на корм для животных, упаковку и морскую перевозку. «Расходы растут быстрее, чем мы устанавливаем цены», — заявил глава компании Донни Кинг. Самой большой проблемой он назвал нехватку рабочей силы. Несмотря на увеличение зарплат сотрудников, строительство детских садов вблизи заводов и автоматизацию некоторых процессов, компании не хватает рабочих. На работу, которая раньше выполнялась за пять дней, теперь требуется потратить шесть дней.

По итогам третьего квартала, завершившегося 3 июля, Tyson Foods повысила цены на свинину (на 39 процентов), говядину (на 12 процентов) и курицу (на 16 процентов). Продажи компании в третьем квартале выросли на 25 процентов по сравнению с аналогичным показателем периода 2020 года, а чистая прибыль — на 43 процента, до 753 миллионов долларов.

На фоне увеличения прибыли Tyson Foods крупнейший производитель растительного мяса Beyond Meat сообщил о росте убытков во втором квартале — до 19,7 миллиона долларов. После этих новостей акции компании упали на 4,6 процента в ходе расширенных торгов 5 августа. В следующем квартале Beyond Meat ожидает выручки в 120-140 миллионов долларов, что ниже оценки аналитиков Уолл-стрит.