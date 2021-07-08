Россиянам назвали максимально подорожавший продукт

Продукты в несетевых розничных магазинах в России в июне подорожали на 6,8 процента в годовом выражении и на 1,2 процента — по сравнению с маем. При этом максимальным стал годовой рост цен на майонез — 30 процентов, на три процента этот продукт подорожал за последний месяц, передает РИА Новости данные компании «Эвотор».

Выросли цены и на пельмени — за месяц на три процента, а за год — на девять, что в компании связывают с ростом цен на свинину. Газированные напитки подорожали на три процента в месячном выражении, а за год — на семь. Цены на кефир и мясные полуфабрикаты, печенье, зефир и пастилу, а также на йогурты выросли за месяц на два процента, на масло, сливки, сметану, конфеты, мармелад, соки, воду, сосиски, молотый и растворимый кофе, выпечку и крупы — на один.

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«Эвотор» рассчитывает динамику цен, основываясь на данных о покупках в несетевых торговых точках. Компания использует 187 товарных наименований из 47 ключевых для традиционной торговли категорий продуктов.

По данным Росстата, инфляция в России в июне в целом побила пятилетний рекорд, ускорившись до 6,5 процента по сравнению с тем же месяцем в прошлом году. При этом продукты питания подорожали на 7,9 процента.

В начале июля в Федеральной антимонопольной службе объяснили, что цены на социально значимые продукты власти смогут регулировать в том случае, если в течение 60 дней подряд рост розничных цен на продовольственные товары составляет 10 и более процентов с исключением сезонного фактора.