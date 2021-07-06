ФАС оценила способ снизить цены в России по советской системе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оценила способ снизить цены по советской системе, предложенный ранее в Госдуме. В пресс-службе ФАС сообщили РБК, что российские власти могут регулировать цены на социально значимые продукты.

«Предельные розничные цены могут устанавливаться в случае, если в течение 60 календарных дней подряд на территории отдельного субъекта Российской Федерации или территориях субъектов Российской Федерации рост розничных цен на продовольственные товары составляет 10 и более процентов с исключением сезонного фактора», — уточняется в сообщении.

В ФАС добавили, что для стабилизации цен применяются такие меры, как повышенные ставки вывозных таможенных пошлин, соглашения по сдерживанию цен между производителями и торговыми сетями и субсидирование производителей. Кроме того, вводятся меры антимонопольного регулирования.

Ранее депутат Госдумы Вера Ганзя рассказала о способе снизить цены в России по советской системе. По ее словам, пример СССР не самый плохой и надо стремиться к регулированию цен, при котором стоимость товаров снижается, а не растет. Парламентарий добавила, что следует изучить торговые надбавки ритейлеров и производителей, а также «обуздать их аппетиты».

Мировые затраты на еду подскочили за последний год до девятилетнего максимума. Среди причин — вызванный пандемией кризис, потери урожая их-за засухи в Южной Америке и рекордные закупки зерна Китаем. Стремительно подорожало все: от теста для пиццы до мяса и кофе. Скачок цен на продовольствие опасен ростом числа голодающих и одновременно более высокими темпами инфляции. Она может подтолкнуть центральные банки ужесточить меры стимулирования для восстановления после пандемии.