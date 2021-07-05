В Госдуме рассказали о способе снизить цены по советской системе

Депутат Госдумы Вера Ганзя рассказала о способе снизить цены в России по советской системе. Об этом она рассказала в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Ганзя отметила, что следует вернуться к советской системе не только в регулировании цен, но еще и по другим очень важным ключевым государственным позициям. Она подчеркнула, что пример СССР не самый плохой и надо стремиться к регулированию цен, при котором стоимость товаров снижается, а не растет.

Парламентария добавила, что следует изучить торговые надбавки ритейлеров и производителей, а также «обуздать их аппетиты». При попытке ценового регулирования предприятия пытаются не продавать товары какое-то время, сменить профиль или рассматривают более перспективные рынки за границей, объяснила она.

При этом Ганзя назвала «безнравственным» рост цен на товары первой необходимости и призвала представителей бизнеса научиться самим сдерживать свои аппетиты.

Ранее президент компании «Мираторг» Виктор Линник предупредил, что заморозка цен на продукты в целом стратегически не дает никакой пользы. «В данном случае это тактическое решение, [оно] связано с ситуацией по COVID, с форс-мажором», — отметил он. Однако, по словам российского бизнесмена, если мотивацию производителей будут ограничивать, у них пропадет стимул для модернизации. В качестве решения проблемы он предложил поддерживать слои населения, «которым действительно надо помогать», например через «различные продуктовые сертификаты».