Цены на продукты в России предложили регулировать по примеру США

Регулировать цены на социально значимые продукты в России можно по примеру США и Канады, предложил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт на полях Петербургского международного экономического форума, сообщает РБК.

По его словам, нужно поддерживать либо производителей, либо слои населения, которые требуют поддержки.

«Если государство регулирует рынок, тогда мы идем по пути Канады, где частичное регулирование идет на зерновые, молочные продукты, яйца и продукция птицеводства», — сказал Данкверт.

Также в целях регулирования ситуации с ценами на социально значимые продукты применимы и американские методы, «когда они держат, потом выбрасывают определенные виды продукции», отметил он.

По его словам, в РФ уже действует интервенционный фонд для зерна. Аналогичные структуры можно предусмотреть и для других продуктов, пояснил Данкверт.

В мае президент Владимир Путин заявил об обострении ситуации с ценами в России на социально значимые продукты. По его словам, это происходит «на фоне нестабильной мировой конъюнктуры». Власти начали регулировать цены на некоторые категории товаров с декабря 2020-го. В частности, речь идет о сахаре и подсолнечном масле. В случае с сахаром Минсельхоз предложил правительству создать государственный интервенционный фонд сахара объемом до 500 тысяч тонн, что составляет примерно месячную норму этого продукта в стране. Реализовывать продукт государство будет при необходимости, когда потребуется выровнять его цену на рынке.

О возможности возврата к интервенциям для регулирования цен на ряд товаров говорил ранее и первый вице-премьер Андрей Белоусов.