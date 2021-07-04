Российский бизнесмен предрек возвращение в советские времена при заморозке цен

Президент компании «Мираторг» Виктор Линник в интервью РБК предупредил, что заморозка цен на продукты в целом стратегически не дает никакой пользы.

«В данном случае это тактическое решение, [оно] связано с ситуацией по COVID, с форс-мажором», — отметил он. Однако, по словам российского бизнесмена, если мотивацию производителей будут ограничивать, у них пропадет стимул для модернизации. В качестве решения проблемы он предложил поддерживать слои населения, «которым действительно надо помогать», например через «различные продуктовые сертификаты».

При этом Линник подчеркнул, что те, «кто должен работать и должен быть замотивирован, должен зарабатывать деньги, не сидеть на шее у государства или у кого-либо». «Когда вы начинаете жестко заниматься регулированием цен — на то же масло подсолнечное по всей цепочке, не будет там мотива развиваться. Не будет просто продукта, вернемся в добрые советские времена», — предупредил он.

В то же время собеседник издания подчеркнул, что ему понятна причина, по которой власти решили ввести заморозку цен на продукты.

Ранее Линник назвал способ повысить зарплаты в России. По его мнению, ввоз мигрантов создает несправедливую конкуренцию, поэтому следует сократить квоты на привлечение иностранцев. Он отметил, что с притоком трудовых кадров из-за рубежа стоимость рабочей силы дешевеет, поэтому россияне попадают в ситуацию, когда они вынуждены получать такую же зарплату и конкурировать с приезжими.