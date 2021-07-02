Названа новая причина для роста цен в России

Российские производители просят исключить вакуумную упаковку из списка пластиковых товаров, которые вскоре запретят производить. Заменить ее могут стекло и алюминий, но их использование может стать причиной для нового подорожания продукции, пишут «Известия».

Материалы по теме Новое величие. Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает? Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?

Создать список товаров, которые запретят производить в стране, ранее поручило правительство. Речь идет о пластиковой продукции, которую сложно или невозможно переработать. Под запрет может попасть и гибкая вакуумная упаковка Doypack. Ее обычно используют для майонезов, кетчупов, фруктовых пюре и детского питания.

По словам генерального директора Союза переработчиков пластмассы Петра Базунова, отказ от гибкой упаковки приведет к необходимости переоснастить предприятия, которые производят подобные продукты. Это повлияет на себестоимость выпуска и может спровоцировать значительный рост цен в магазинах, считает он. Против запрета выступает и Национальная конфедерация упаковщиков. Ранее РЭО назвал список одноразовых товаров, которые рекомендованы к запрету для розничных продаж и замене экологичными альтернативами.

В перечень вошли различные виды пакетов: бэг-ин-бокс (многокомпонентная упаковка для напитков), дойпак (гибкая вакуумная упаковка, пластиковый пакет с донышком), флоупак (пакет с двумя поперечными и одним продольным швом), пакет в форме кувшина, вакуумная или термоусадочная пленка толщиной до 20 микрометров.

Из одноразовой посуды указаны непрозрачные цветные ПЭТ-бутылки, пластиковые стаканчики, тарелки, крышки от стакана для напитков, подложки, упаковки-ракушки, трубочки, одноразовые столовые приборы и другое.