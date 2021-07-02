Названа новая причина для роста цен в России

Российские производители просят исключить вакуумную упаковку из списка пластиковых товаров, которые вскоре запретят производить. Заменить ее могут стекло и алюминий, но их использование может стать причиной для нового подорожания продукции, пишут «Известия».
Создать список товаров, которые запретят производить в стране, ранее поручило правительство. Речь идет о пластиковой продукции, которую сложно или невозможно переработать. Под запрет может попасть и гибкая вакуумная упаковка Doypack. Ее обычно используют для майонезов, кетчупов, фруктовых пюре и детского питания.
По словам генерального директора Союза переработчиков пластмассы Петра Базунова, отказ от гибкой упаковки приведет к необходимости переоснастить предприятия, которые производят подобные продукты. Это повлияет на себестоимость выпуска и может спровоцировать значительный рост цен в магазинах, считает он. Против запрета выступает и Национальная конфедерация упаковщиков. Ранее РЭО назвал список одноразовых товаров, которые рекомендованы к запрету для розничных продаж и замене экологичными альтернативами.
В перечень вошли различные виды пакетов: бэг-ин-бокс (многокомпонентная упаковка для напитков), дойпак (гибкая вакуумная упаковка, пластиковый пакет с донышком), флоупак (пакет с двумя поперечными и одним продольным швом), пакет в форме кувшина, вакуумная или термоусадочная пленка толщиной до 20 микрометров.
Из одноразовой посуды указаны непрозрачные цветные ПЭТ-бутылки, пластиковые стаканчики, тарелки, крышки от стакана для напитков, подложки, упаковки-ракушки, трубочки, одноразовые столовые приборы и другое.