Бизнесмен раскрыл способ повысить зарплаты в России

Президент компании «Мираторг» Виктор Линник в интервью РБК раскрыл способ повысить зарплаты в России. По его мнению, ввоз мигрантов создает несправедливую конкуренцию, поэтому следует сократить квоты на привлечение иностранцев.

Бизнесмен отметил, что с притоком трудовых кадров из-за рубежа стоимость рабочей силы дешевеет, поэтому россияне попадают в ситуацию, когда они вынуждены получать такую же зарплату и конкурировать с приезжими.

По мнению Линника, с такой оплатой труда граждане России не смогут выжить. Кроме того, это снижает спрос на простые профессии. «Конечно, когда зарплаты низкие, кто из наших детей пойдет работать плотником или каменщиком?» — отметил он.

В качестве решения проблемы глава «Мираторга» предложил в 3-4 раза снизить квоты на трудовых мигрантов, а также он увидел «здравый смысл» в идее заменить иностранную рабочую силу российскими заключенными.

Ранее сообщалось, что МВД России с 16 июня до 31 декабря приостанавливает сроки временного проживания мигрантов на территории страны. «Приостанавливается течение сроков временного или постоянного проживания иностранных граждан, находящихся в РФ, сроков их регистрации по месту жительства», — говорится в сообщении ведомства.