Назван подходящий каждому способ разбогатеть

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов назвал способ разбогатеть, который подойдет каждому. По его словам, фондовые рынки позволяют повысить финансовое благосостояние не только инвесторам, но и спекулянтам, передает агентство «Прайм».

Для этого необходимо несколько навыков. Первый из них — финансовая грамотность, чтобы понимать, куда можно инвестировать, а куда не стоит, пояснил эксперт. Во-вторых, это финансовая дисциплина, чтобы перестать жить «от зарплаты до зарплаты» и рассчитаться с токсичными кредитами. Специалист отметил, что при вложении 10-20 процентов дохода можно создать капитал, который позволит значительно увеличить благосостояние.

Третье — это постоянный поиск нового и обучение, поскольку очевидные решения не приносят дохода, быстро разбогатеть можно только исследуя различные варианты инвестиций. Четвертое — это понимание рисков и соблюдение баланса между ними и доходностью. «И наконец, пятым навыком должно быть умение правильной расстановки приоритетов. Богатство в ущерб здоровью или счастью в семейной жизни не принесет счастья», — резюмировал Тузов.

Ранее аналитик из ГК «Финам» Юлия Афанасьева дала россиянам советы, куда вложить деньги для получения пассивного дохода. По ее словам, чем выше риск инвестиционного инструмента, тем шире их выбор. Специалист порекомендовала начинать формировать портфель с надежных облигаций и индексного инвестирования.