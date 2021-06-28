ФАС проверит рост цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит жалобы на рост цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела к коронавирусу. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

ФАС изучает представленные документы на предмет экономической обоснованности стоимости этих услуг. На прошлой неделе резко увеличился спрос на анализы, связанные с коронавирусом. Число заказов на ПЦР-тесты выросло на 25-40 процентов, а анализов на антитела — в два и более раза.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы собираются обратиться в ФАС, чтобы та проверила механизм ценообразования и взяла ситуацию под контроль. Депутат Александр Хинштейн заявил, что недобросовестные коммерсанты хотят нажиться втридорога на «здоровье и бедах людей» в связи с увеличением спроса, и регулятор не должен этого допустить.

В ближайшее время потребность в тестах может возрасти, поскольку с 28 июня для посещения заведений общественного питания в Москве необходима будет либо вакцинация, либо отрицательный анализ теста методом ПЦР, действительный в течение трех дней.