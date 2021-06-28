В Кремле прокомментировали рост цен на ПЦР-тесты

В Кремле оценили ситуацию с ростом в России цен на ПЦР-тесты на выявление коронавируса. Информацию об этом прокомментировал официальный представитель президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РБК.

Он указал, что за ростом стоимости тестирования должна следить Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Песков добавил, что резкий спрос на ПЦР-тесты связан со вспышкой коронавируса. «Это, конечно, является очень существенной дополнительной нагрузкой и на лаборатории, и на медицинские учреждения», — отметил представитель Кремля.

Также Песков заметил, что в последнее время спрос на прививки от коронавируса значительно вырос.

Ранее в июне ФАС сообщила, что проверит жалобы на рост цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела к коронавирусу. При этом на прошлой неделе резко увеличился спрос на анализы, связанные с коронавирусом. Число заказов на ПЦР-тесты выросло на 25-40 процентов, а анализов на антитела — в два и более раза.

С понедельника, 28 июня, в Москве начали действовать новые ограничения, связанные с распространением COVID-19. Теперь для посещения заведений общественного питания в Москве необходима будет либо вакцинация, либо отрицательный анализ теста ПЦР, действительный в течение трех дней.