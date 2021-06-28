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Кремль заявил о росте спроса на прививки от коронавируса

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Фото: Юрий Кочетков / ТАСС

Спрос на прививки против коронавируса значительно вырос, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 28 июня.

«Это требует дополнительных решений, дополнительных энергичных усилий с тем, чтобы обеспечивать всех желающих. Эти усилия предпринимаются», — сказал он.

Вопрос о конкретной логистике в этой сфере Песков переадресовал в оперативный штаб.

27 июня за один день в Москве на вакцинацию от коронавируса записались 86 тысяч человек. Такие данные привел мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, аналогичная цифра была 25 июня. В ряде регионов России для отдельных категорий работников действует требование об обязательной вакцинации. Для проведения вакцинации разрешено использовать препараты, прошедшие госрегистрацию в России.

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