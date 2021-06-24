Депутаты попросят проверить цены на тесты на COVID-19

На фоне прогнозов о росте цен на тесты на COVID-19 депутаты Госдумы собираются обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), чтобы та проверила механизм ценообразования и взяла ситуацию под контроль. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Он подчеркнул, что недобросовестные коммерсанты хотят нажиться втридорога на «здоровье и бедах людей» в связи с увеличением спроса, и регулятор не должен этого допустить.

Рост спроса на ПЦР-тесты в России начался в середине июня, одновременно с подъемом заболеваемости. Такую информацию в комментарии РБК подтвердили в частных лабораториях «Инвитро», «Хеликс» и «Гемотест».

В ближайшее время потребность в них может возрасти, так как с 28 июня для посещения заведений общественного питания в Москве необходима будет либо вакцинация, либо отрицательный анализ теста методом ПЦР, действительный в течение трех дней.

В четверг, 24 июня, стало известно, что накануне Москва и Санкт-Петербург побили рекорд по числу смертей от COVID-19 — 92 и 99 человек. В предыдущие сутки также наблюдались рекордные значения. Кроме того, 23 июня впервые с января в России выявлено более 20 тысяч случаев коронавирусной инфекции.