Попадающие под налог о роскоши машины в России решили определять по-новому: в Госдуме предложили облагать налогом на роскошь автомобили дороже четырех миллионов рублей. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР), его слова приводит агентство «Москва».

В настоящее время нижняя планка стоимости автомобилей, исходя из которой определяется налог на роскошь, составляет три миллиона рублей. Ее предлагают повысить до четырех миллионов. Цены на машины растут, и из-за этого под налог подпадают даже непремиальные модели. «Мы подняли цифры, исходя из простой логики: мы посчитали, когда в последний раз была эта цифра указана, посмотрели инфляцию. Сегодня практически можно в два раза эту сумму поднять», — сказал Катасонов.

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В марте 2021 года Министерство промышленности и торговли России расширило перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь. Владельцы таких машин станут платить транспортный налог в увеличенном размере.

Всего в перечне теперь 1387 моделей, на 87 больше, чем в прошлом году. Туда были добавлены минивэны Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller, топ-версии Skoda Kodiaq, Mazda CX-9, Honda Pilot, Kia Mohave, Toyota Fortuner, базовые версии BMW 3-Series и Mercedes-Benz С-Класса.

В начале июня россиян предупредили о новом подорожании автомобилей. 29 производителей изменили цены на новые автомобили в мае, из них 27 марок подорожали. В целом за последние полгода цены на новые автомобили выросли на 5–10 процентов, потянув за собой стоимость машин с пробегом. Причин несколько: колебание курса валют, инфляция и дефицит автомобилей.