Покупатели еды столкнулись с двойной угрозой

Страны, закупающие продовольствие, столкнулись с двойной угрозой — помимо роста цен на еду, стали увеличиваться и расходы на отправку грузов, пишет Reuters. Доставлять зерновые и семена масличных культур по морю стало почти в два раза дороже, чем в прошлом году.

Это связано с подорожанием топлива и тем, что судам приходится тратить больше времени в портах из-за ситуации с коронавирусом. «Транспортные издержки стали серьезной проблемой, учитывая огромный рост цен на зерновые», — заметил Фин Зибелл (Phin Ziebell), специализирующийся на сельскохозяйственном бизнесе экономист в National Australia Bank.

Особенно трудной ситуация стала для покупателей в Азии — страны региона выступают значительным потребителем сельхозпродукции. Китай покупает более половины всех соевых бобов в мире, Япония обеспечивает заметную часть спроса на кукурузу, а Индонезия является вторым импортером пшеницы на глобальном уровне. Для этой страны доставка груза на 50 тысяч тонн с Черного моря теперь обходится в 15 миллионов по сравнению с четырьмя в прошлом году. Одни только транспортные издержки выросли на полтора миллиона.

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Расходы на отправку зерновых из Австралии в Юго-Восточную Азию увеличились вдвое, стоимость поднялась до 30 долларов за тонну по сравнению с 15 долларами в прошлом году. Доставка таких грузов с Тихоокеанского Северо-Запада США теперь обходится в 55 долларов за тонну, а не 25, как раньше, а с черноморского побережья — примерно в 65 долларов по сравнению с прошлогодними 35.

Растущие траты на грузоперевозки становятся еще одной проблемой для импортеров еды и политиков, которым и так приходится следить за уровнем инфляции на фоне рекордного роста цен на еду. В мае темпы подорожания продовольствия стали самыми высокими за последнее десятилетие.

Фьючерсы на кукурузу на товарной бирже в Чикаго выросли почти на 90 процентов на годовом уровне из-за высокого спроса и проблем с урожаем в США, а на соевые бобы — более чем на 50 процентов, что связано с засухой в Бразилии, лидирующей в производстве этой продукции. Пшеница стоит почти на 30 процентов больше, также из-за недостатка предложения.

Из-за рекордного подорожания еды, других экономических потрясений, а также войн и конфликтов количество людей, умирающих от голода, выросло в шесть раз за последний год. С начала пандемии коронавируса от голода каждую минуту умирают 11 человек, в то время как от COVID-19 — семь человек, подсчитали в организации Oxfam. Самый большой удар нанесен по Индии, Южной Африке и Бразилии.

В июне цены на продовольствие впервые за год стали снижаться в месячном выражении, но по сравнению с прошлым годом по-прежнему остаются гораздо более высокими. При этом России тенденция к замедлению роста цен пока не коснулась — в июне еда подорожала и по сравнению с маем, и по сравнению с прошлым годом.