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Россиянам объяснили разницу в иммунитетах к COVID-19 после болезни и прививки

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Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ
Эпидемиолог Ненастина объяснила разницу в иммунитетах к COVID-19 после болезни и прививки

Иммунитет у привившегося и переболевшего коронавирусом различается своими свойствами. Об этом рассказала врач-эпидемиолог Видновской РКБ Ольга Ненастина, ее слова передает РИА Новости.

По ее словам, иммунитет у переболевшего COVID-19 будет реагировать на вирус быстрее, чем у привившегося. Однако иммунитет от вакцины более универсален.

«Вакцина же сконструирована так, чтобы научить иммунитет бить по общим для всех вирусов местам. Поэтому прививка формирует более эффективную защиту от коронавируса нового типа», — объяснила разницу Ненастина.

Также в пресс-службе больницы отметили, что уровень антител после вакцинации больше, чем у переболевших.

Ранее ученые из Национального исследовательского центра имени Гамалеи, Московского государственного университета и других научных организаций России доказали эффективность вакцины «Спутник V» против новых штаммов коронавируса.

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