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РФПИ допустил создание коктейлей из «Спутника V» и других вакцин

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Фото: Владислав Воднев / РИА Новости

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев допустил создание коктейлей из «Спутника V» и других вакцин. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на посвященном вакцине сайте.

Российский препарат «Спутник V» был первой вакциной, применяющей два разных аденовирусных вектора, сказал Дмитриев. Он отметил, что исследования Центра имени Гамалеи подтвердили эффективность такого подхода, поскольку «вируснейтрализующая активность вакцины против новых, более опасных штаммов, оказалась выше, чем у многих других вакцин».

«РФПИ продолжит поддерживать дальнейшие исследования эффективности "Спутника V" против новых штаммов и анализирует возможности партнерства с другими ведущими производителями для создания "коктейлей" вакцин с применением первого компонента "Спутника V"», — заявил гендиректор фонда.

Ранее в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи сообщили, что с помощью исследований доказали эффективность вакцины «Спутник V» против различных штаммов коронавируса. В частности, речь идет о британском, индийском и бразильском штаммах.

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