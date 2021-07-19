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Британцы возмутились отменой коронавирусных ограничений

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Фото: Henry Nicholls / Reuters
Жители Великобритании сочли отмену коронавирусных ограничений в стране опасной

Большинство жителей Великобритании сочли решение премьер-министра страны Бориса Джонсона об отмене всех коронавирусных ограничений преждевременным и опасным. Об этом сообщает The Guardian.

Издание приводит данные опроса британцев, по результатам которого более половины респондентов считают снятие ограничений неправильным решением в текущих эпидемиологических условиях. Против отмены ограничений высказались более 50 процентов опрошенных, в то время как за отмену проголосовал только 31 процент.

Как пишет The Independent, сильнее всего возмутились наиболее уязвимые для заражения COVID-19 граждане. В Соединенном Королевстве к ним относятся почти четыре миллиона человек. Речь идет о людях с заболеваниями легких и другими хроническими недугами, которые могут осложнить течение коронавируса.

Глава британской благотворительной организации для больных астмой Сара Вулноф отметила, что отмена масочного режима и других ограничительных мер отнимет свободу у уязвимых граждан. «По новым правилам бремя поддержания здоровья легло на самих людей, и многие из них чувствуют, что не смогут участвовать в тех же повседневных делах, что и раньше», — подчеркнула она.

C 19 июля в Великобритании отменили почти все коронавирусные ограничения: жителям страны разрешили ходить без медицинских масок и собираться большими группами, а предприятиям с высоким эпидемиологическим риском вновь разрешили открыться. При этом уровень заболеваемости COVID-19 в стране остается высоким.

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