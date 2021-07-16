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В Британии заявили о признаках готовности России «захватить» часть Антарктиды

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Фото: Lotus Communications / ТАСС
Историк Рип Балкли сообщил, что Россия готова «захватить» часть территории Антарктиды

Британский историк Рип Балкли, специализирующийся на изучении российских миссий в Антарктиде заявил, что Россия намерена «захватить» часть ресурсов континента. Об этом говорится в статье британской газеты Daily Express.

В статье подчеркивается, что существующий международный договор не дает права восьми государствам разделить территорию Антарктиды между собой, но она открыта для научных исследований.

Великобритания, США и Австралия уменьшили масштабы своей деятельности в Антарктиде из-за пандемии, в то время, как российские исследователи продолжают работать на континенте — занимаются поиском доступа к рыбным промыслам, запасам нефти и горнодобывающей промышленности, отмечается в статье.

«В отличие от всех других участников договора, Россия сейчас демонстрирует тревожные признаки готовности претендовать если не на какую-то конкретную часть континента, то на значительную часть природных ресурсов», — цитирует газета слова историка.

Издание ссылается на мнение профессора Клауса Доддса, который заявлял о том, что добыча полезных ископаемых на континенте запрещена, но ее можно скрывать под видом геологических исследований.

В статье также говорится, что Россия ссылается на то, что она первой открыла сушу Антарктиды в 1820 году. Балкли отмечает, что британцы открыли континент на две недели позже, в этом слабость их претензий на территории.

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