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СМИ сообщили о решении Байдена не признавать Голанские высоты израильскими

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Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена отходит от решения его предшественника Дональда Трампа признать Голанские высоты израильскими. Об этом сообщает издание Free Beacon со ссылкой на неназванного сотрудника Госдепа.

Представитель внешнеполитического ведомства заявил, что Голанские высоты не принадлежат кому-либо, а контроль Израиля над этими территориями — «практический вопрос». «Пока (Башар аль-Асад) находится у власти в Сирии, пока Иран сохраняет свое присутствие в Сирии, пока есть группы ополченцев, поддерживаемые Ираном, да и сам режим Асада, — все это представляет значительную угрозу безопасности Израиля, и с практической точки зрения контроль над Голанами остается действительно важным для безопасности Израиля», — заявил чиновник.

СМИ отмечают, что подобные заявления — серьезное отхождение от курса предыдущей администрации, которая безоговорочно признавала израильский суверенитет над территориями. Автор статьи рассказал, что подобная смена курса уже раздражает республиканцев и явно вызовет недовольство у израильских политиков.

Голанские высоты являются спорной территорией, на которую претендуют Израиль и Сирия. С 1944-го по 1967 год она принадлежала Сирии, однако затем была захвачена Израилем во время Шестидневной войны.

Суверенитет Израиля над Голанскими высотами до сих пор не признан ООН и оспаривается многими странами, однако в марте 2019 года его признал Трамп. С 1967 года Израиль построил на территории несколько поселений.

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