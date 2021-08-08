МИД Латвии допустил столкновение НАТО и России

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс допустил столкновение НАТО и России, пишет Financial Times.

Глава МИД рассказал о милитаризации Минском границы с Литвой. По его словам, предстоящие российско-белорусские учения приведут к нарастанию напряжения. Министр считает, что они способны вылиться в «инцидент» с войсками НАТО в странах Прибалтики и в Польше. Ринкевичс допустил, что учения «Запад-2021» приведут к «недопониманию некоторых действий» со стороны России и Белоруссии. «Когда у вас пограничный кризис, проходят крупные военные учения у границ Североатлантического альянса, когда вы увеличиваете присутствие войск на нашей стороне (на литовской, эстонской и польской), то все это, конечно, увеличивает вероятность возникновения инцидентов», — подчеркнул министр.

Учения российских и белорусских войск пройдут c 10 по 19 сентября на территории двух государств. В рамках подготовки к мероприятиям в конце июля российские военные прибыли в Брест.

Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк заявил, что корабли НАТО в теории могут открыть огонь по российскому флоту в Черном море. По его словам, возможность удара существует в том случае, если Россия совершит провокацию в отношении сил альянса, и капитан корабля НАТО расценит это как угрозу.