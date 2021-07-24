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В России оценили слова экс-советницы Рейгана о преданном НАТО Горбачеве

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Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил слова бывшей советницы президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси о преданном НАТО советском лидере Михаиле Горбачеве.

Как отметила Масси, ситуация 1990 года, когда Горбачев заявил, что между ним и странами НАТО достигнуто соглашение о нерасширении Североатлантического альянса на Восток, а позже эта информация не подтвердилась, стала «элементом большого предательства».

«Еще одно подтверждение, что лидеры НАТО обманули Москву в начале 1990-ых, пообещав не расширять альянс на восток, и тем более — вплоть до наших границ. Поэтому, когда на Западе обвиняют Россию в "отсутствии доверия", то им надо каждый раз напоминать эту историю», — написал Пушков.

Ранее Масси сообщила, что Горбачев стал жертвой той атмосферы доверия, которая возникла в годы правления американского президента Рональда Рейгана. «Но история с НАТО и соглашением — это уже Джордж Буш-старший, а не Рейган, другая администрация и, к сожалению, другие люди. Мне очень стыдно за эту историю», — отметила Масси.

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