Экс-советница Рейгана рассказала о преданном НАТО Горбачеве

Ситуация 1990 года, когда советский лидер Михаил Горбачев заявил, что между ним и странами НАТО достигнуто соглашение о нерасширении Североатлантического альянса на Восток, а позже эта информация не подтвердилась, стала «элементом большого предательства». Об этом «Ленте.ру» заявила бывшая советница президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси.

«Конечно, это был элемент большого предательства, но не со стороны Горбачева, а со стороны НАТО. Именно представители Альянса заявили, что раз никаких документов не подписывали, то и договора не было. Но я не вижу причин не верить Горбачеву: его просто обманули, пообещав такое соглашение и не сдержав слово», — рассказала Масси.

По мнению собеседницы «Ленты.ру», Горбачев стал жертвой той атмосферы доверия, которая возникла в годы правления американского президента Рональда Рейгана. «Но история с НАТО и соглашением — это уже Джордж Буш-старший, а не Рейган, другая администрация и, к сожалению, другие люди. Мне очень стыдно за эту историю», — отметила Масси.

Ранее экс-советница Рейгана рассказала, что сумела попасть в Советский Союз в 1983 году благодаря протекции офицера КГБ, с которой у нее завязались дружеские отношения.

16 мая сообщалось, что в Кремле отреагировали на просьбу Сюзанны Масси, которая захотела получить российское гражданство и обратилась за этим к российскому лидеру Владимиру Путину.

«На этот счет предусмотрены определенные бюрократические процедуры», — сказал агентству пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, собираются ли в Кремле рассматривать обращение Масси.

Экс-сотрудница Госдепа озвучила свою просьбу ранее в эфире НТВ. Она отметила, что получить российский паспорт будет для нее честью, хотя в Соединенных Штатах ее, скорее всего, сочтут предательницей. Масси уточнила, что хочет остаться в России и продолжить свою работу, поскольку много лет своей жизни посвятила сближению народов двух стран.

Сюзанну Масси называют «женщиной, остановившей холодную войну». С ее подачи в период президентства Рейгана руководство США пересмотрело отношение к СССР как к «империи зла».