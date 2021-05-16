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Бывшая советница Рейгана попросила у Путина российское гражданство

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бывшая советница президента США Рональда Рейгана по Советскому Союзу, экс-сотрудница Госдепартамента Сюзанна Масси попросила российского лидера Владимира Путина позволить ей получить паспорт россиянина. Об этом она заявила в эфире телеканала НТВ, сообщает РИА Новости.

«Если президент Владимир Владимирович найдет возможность дать мне гражданство России, это будет честью для меня», — сказала американка.

Она предположила, что на родине, скорее всего, ее назовут предательницей и будут говорить, что она «против Америки». Масси указала, что много лет своей жизни посвятила сближению народов России и Соединенных Штатов, поэтому хочет остаться в стране и продолжить свое дело.

Ранее Сюзанна Масси отмечала, что американский президент Джо Байден в силу своего возраста может не дожить до окончания своего срока. По ее словам, его администрация ничего не знает о России, а заместитель госсекретаря Виктория Нуланд ненавидит Россию.

Масси прозвали «женщиной, остановившей холодную войну». Во времена Рейгана с ее подачи руководство страны пересмотрело отношение к СССР как к «империи зла».

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