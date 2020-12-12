Россия
 
Последние новости
Трамп объявил о начале вакцинации от COVID-19 в США
Врач перечислила самые вредные новогодние блюда
Полина Гагарина впервые публично раскрыла подробности развода
Определены самые высокооплачиваемые вакансии в преддверии Нового года
Семья выкопала труп умершей 12 лет назад дочери и выдала ее замуж за мертвеца
Спикер украинской делегации матом высказался об избирателях Зеленского
Инфекционист предупредила об опасности носить маску несколько дней подряд
Шифр серийного убийцы Зодиака разгадали спустя 51 год
Иммунолог назвал россиянам способ перенести COVID-19 в легкой форме
Новости партнеров
Прослушать новость

Попросивший у Путина российское гражданство итальянец получил паспорт

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Итальянский учитель из Красноярска Валерио Занетти, который попросил у президента России Владимира Путина российское гражданство, получил паспорт. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает РИА Новости.

Она заявила, что Дзанетти был признан носителем русского языка на заседании комиссии главка. При помощи сотрудников полиции были оперативно собраны и оформлены все необходимые документы и решение о приеме в гражданство России.

«Новый гражданин России в ответном слове поблагодарил президента Владимира Путина, органы государственной власти и сотрудников полиции», — добавила Волк.

Президент России Владимир Путин пообещал помочь итальянскому учителю из Красноярска Валерио Занетти получить российское гражданство на встрече с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России — 2020». Итальянец рассказал лидеру страны, что живет в Красноярске уже восемь лет. Путин заявил, что если сердце Занетти в России, то и паспорт должен быть рядом с ним.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин пообещал российский паспорт итальянскому учителю из Красноярска
Эдвард Сноуден подготовит документы для российского гражданства
В России введена упрощенная процедура получения гражданства