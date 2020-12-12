Попросивший у Путина российское гражданство итальянец получил паспорт

Итальянский учитель из Красноярска Валерио Занетти, который попросил у президента России Владимира Путина российское гражданство, получил паспорт. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает РИА Новости.

Она заявила, что Дзанетти был признан носителем русского языка на заседании комиссии главка. При помощи сотрудников полиции были оперативно собраны и оформлены все необходимые документы и решение о приеме в гражданство России.

«Новый гражданин России в ответном слове поблагодарил президента Владимира Путина, органы государственной власти и сотрудников полиции», — добавила Волк.

Президент России Владимир Путин пообещал помочь итальянскому учителю из Красноярска Валерио Занетти получить российское гражданство на встрече с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России — 2020». Итальянец рассказал лидеру страны, что живет в Красноярске уже восемь лет. Путин заявил, что если сердце Занетти в России, то и паспорт должен быть рядом с ним.