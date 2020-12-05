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Путин пообещал российский паспорт итальянскому учителю из Красноярска

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Фото: @kremlinpool_RiA в Twitter

Президент России Владимир Путин пообещал помочь итальянскому учителю из Красноярска Валерио Занетти получить российское гражданство и паспорт. Об этом он заявил на встрече с волонтерами и финалистами конкурса Доброволец России — 2020 передает РИА Новости.

Занетти рассказал, что живет в Красноярске уже восемь лет. «Я — простой итальянский преподаватель, но мечтаю стать гражданином России», — заявил он, уточнив, что это «тонкий намек».

Путин ответил, что намек «тоньше не бывает». Он заявил, что если сердце Занетти в России, то и паспорт должен быть рядом с ним.

24 июля в России вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства для иностранцев и лиц без гражданства. По новым правилам, человеку не придется отказываться от прежнего гражданства. Бывшим советским гражданам, которые не имеют гражданства и проживают на территории экс-советских республик теперь не обязательно находиться в России в течение трех лет и подтверждать наличие законного источника дохода. Это же касается иностранцев, один из родителей которых живет в России и имеет гражданство, либо если человек создал семью и обзавелся детьми с россиянином или россиянкой.

Гражданам Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии достаточно действующего вида на жительство при подаче заявления. Выпускники российских вузов могут рассчитывать на новый статус не через три, а через один год работы в стране.

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