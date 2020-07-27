Названо число получивших российское гражданство в первой половине 2020 года

За первые шесть месяцев 2020 года российский паспорт получили 300 тысяч иностранцев. Об этом «Российской газете» рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.

По ее словам, из-за коронавируса произошел 30-процентный спад количества обращений в миграционные центры. При этом был зафиксирован двукратный рост числа соискателей на получение гражданства по сравнению с первой половиной 2019-го. Всего в прошлом году россиянами стали 500 тысяч человек.

Казакова отметила, что на статистику повлияли недавние изменения в миграционном законодательстве. Так, в июне срок рассмотрения заявления сократился с шести до трех месяцев. Украинцы и белорусы освобождены от прохождения собеседования, если они владеют русским языком на уровне носителя.

24 июля вступил в силу закон об упрощенном получении российского паспорта иностранцами и лицами без гражданства. Теперь соискатель не обязан отказываться от прежнего гражданства и может претендовать на новый статус, прожив в стране меньший срок, чем требовалось ранее. Граждане СССР, живущие за границей дети россиян, иностранцы в браке с россиянином или россиянкой могут не предоставлять данные о доходах и сроке проживания на российской территории.