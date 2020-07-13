Путин упростил получение гражданства для иностранцев с трудоспособными детьми

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства для иностранцев с дееспособными российскими детьми старше 18 лет. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Ранее в России упрощенное получение гражданства было доступно иностранцам, которые не только имеют взрослых детей-россиян, но и являются нетрудоспособными. Новым законом это требование было отменено.

Изменения в законодательство были внесены с целью привлечь в российскую экономику дополнительные трудовые ресурсы. Кроме того, законом вводится обязательная государственная дактилоскопическая регистрация для иностранцев, которые приобретают российское гражданство.

Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

В марте был принят закон, упрощающий получение российского гражданства для украинцев и белорусов. Речь идет об упразднении нормы о собеседовании, в ходе которого оценивается уровень владения русским языком. Срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство сокращен до трех месяцев, ранее на это отводилось до полугода.

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