В России упростили получение гражданства для украинцев и белорусов

Госдума приняла в третьем чтении поправки в законопроект, упрощающий процедуру получения российского гражданства для украинцев и белорусов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в четверг, 5 марта.

В частности, граждане Белоруссии и Украины, свободно владеющие русским языком, могут быть признаны носителями русского языка без собеседования. Этот статус дает возможность получить паспорт в упрощенном порядке.

«Мы упрощаем процедуру получения гражданства РФ и избавляем от бюрократической волокиты русскоговорящих соотечественников и тех граждан бывших советских республик, которые уже проживают на территории нашей страны», — сказал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Другая поправка сокращает срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство до трех месяцев, отметил он. Ранее на это отводилось до полугода.

По словам Володина, благодаря законодательным инициативам парламентариев в прошлом году гражданами РФ стали почти 500 тысяч выходцев с Украины, из Белоруссии, Армении и других бывших советских республик.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!