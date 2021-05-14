Экс-работница Госдепа высказалась о шансах Байдена дожить до конца президентства

Бывшая сотрудница Госдепартамента США Сюзанна Масси усомнилась в том, что президент Соединенных Штатов Джозеф Байден доживет до конца своего президентского срока. Об этом она заявила в интервью телеканалу «НТВ».

«Я думаю, он не будет жив даже четыре года. Он старый человек, который ничего не понимает. Он не знает, он забывает. Все это видно», — высказалась о его шансах Масси. Она также добавила, что нынешняя администрация американского лидера не знает ничего о России, а заместитель госсекретаря Виктория Нуланд ненавидит Россию.

Масси долгое время работала в Госдепе, была советницей президента США Рональда Рейгана по Советскому Союзу. Ее также прозвали «женщиной, остановившей холодную войну», так как именно Масси во многом повлияла на руководство, чтобы те пересмотрели отношение к СССР как к «империи зла».

За Байденом часто замечают забывчивость. Например, будучи еще кандидатом в президенты США от Демократической партии, политик выступая публично, перепутал свою внучку Натали с ее отцом Бо: он назвал ее именем своего умершего сына, но спустя несколько секунд исправился. В прошлом году американскому лидеру исполнилось 78 лет.