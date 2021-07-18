Экс-советница Рейгана рассказала о дружбе с агентом КГБ

Бывшая советница президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси сумела попасть в Советский Союз в 1983 году благодаря протекции офицера КГБ, с которым у нее завязались дружеские отношения. Об этом сама Масси рассказала в интервью «Ленте.ру».

По словам экс-советницы, она познакомилась с сотрудником КГБ в 1981 году, когда пыталась добиться разрешения на въезд в СССР. «Обычно в советское посольство было не дозвониться, но тут мне ответили, и некий человек предложил встречу. Как оказалось, этим человеком был сотрудник КГБ: умный, начитанный, умеющий хорошо вести беседу», — рассказала Масси.

По словам собеседницы «Ленты.ру», именно благодаря протекции этого офицера в 1983 году она смогла снова прилететь в Советский Союз. Кроме того, они встречались в Москве, на Калининском проспекте (сейчас — Новый Арбат).

«Мой знакомый из КГБ был вежлив и спрашивал, чем они могут мне помочь. С того момента, по сути, у меня завязался контакт с официальными советскими органами. Я была для них интересна: наши с мужем книги о России пользовались популярностью в США, а среди моих знакомых были важные люди в Конгрессе», — отметила Масси.

16 мая сообщалось, что в Кремле отреагировали на просьбу Сюзанны Масси, которая захотела получить российское гражданство и обратилась за этим к российскому лидеру Владимиру Путину.

«На этот счет предусмотрены определенные бюрократические процедуры», — сказал агентству пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, собираются ли в Кремле рассматривать обращение Масси.

Экс-сотрудница Госдепа озвучила свою просьбу ранее в эфире НТВ. Она отметила, что получить российский паспорт будет для нее честью, хотя в Соединенных Штатах ее, скорее всего, сочтут предательницей. Масси уточнила, что хочет остаться в России и продолжить свою работу, поскольку много лет своей жизни посвятила сближению народов двух стран.

Сюзанну Масси называют «женщиной, остановившей холодную войну». С ее подачи в период президентства Рейгана руководство США пересмотрело отношение к СССР как к «империи зла».