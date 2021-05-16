Россия
 
Последние новости
В Госдуме рассказали о грядущей проверке WhatsApp от Роскомнадзора
Полицейских не пустили на гей-парад
Стали известны все российские участники еврокубков следующего сезона
Россиянин захотел купить машину и обнаружил в ней бомбу
В Киеве рассказали о планах НАТО в случае военного конфликта России с Украиной
На Москву надвинулась аномальная 30-градусная жара 
На Украине сочли маловероятной встречу Путина и Зеленского
Самая красивая женщина в мире оплакала палестинцев
Труп мужчины обнаружили в салоне эротического массажа в Петербурге
Новости партнеров

Кремль ответил на просьбу бывшей советницы Рейгана о российском гражданстве

Перейти в «Мою Ленту»
Сюзанна Масси
Сюзанна Масси
Кадр: НТВ

В Кремле отреагировали на просьбу бывшей советницы президента США Рональда Рейгана по Советскому Союзу Сюзанны Масси, которая захотела получить российское гражданство и обратилась за этим к российскому лидеру Владимиру Путину, сообщает РИА Новости.

«На этот счет предусмотрены определенные бюрократические процедуры», — сказал агентству пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, собираются ли в Кремле рассматривать обращение Масси.

Экс-сотрудница Госдепа озвучила свою просьбу ранее в эфире НТВ. Она отметила, что получить паспорт россиянина будет для нее честью, хотя в Соединенных Штатах ее, скорее всего, сочтут предательницей. Масси уточнила, что хочет остаться в России и продолжить свою работу, поскольку много лет своей жизни посвятила сближению народов двух стран.

Сюзанна Масси называют «женщиной, остановившей холодную войну». С ее подачи в период президентства Рейгана руководство США пересмотрело отношение к СССР как к «империи зла».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Бывшая советница Рейгана попросила у Путина российское гражданство
Экс-работница Госдепа высказалась о шансах Байдена дожить до конца президентства
Попросивший у Путина российское гражданство итальянец получил паспорт