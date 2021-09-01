Лукашенко опровергнул планы «отрезать Прибалтику» во время учений «Запад-2021»

Россия и Белоруссия регулярно проводят совместные военные учения с целью повышения обороноспособности армий двух государств и выработки совместных действий в случае внешней угрозы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

По его словам, президенты Белоруссии и России всегда стремились вместе охранять суверенитет и национальную безопасность стран. Белорусский лидер добавил, что учения «Запад-2021», которые в том числе пройдут на границе с Прибалтийскими республиками, продемонстрируют готовность армий двух стран к защите Союзного государства.

Лукашенко отметил, что российско-белорусские маневры не носят захватнический характер. «Озаботились, что мы чуть ли не Прибалтику отрежем», — сказал он, опровергая подобные обвинения со стороны некоторых стран Европейского союза.

С 10 по 16 сентября в Белоруссии пройдут совместные с Россией военные учения «Запад-2021». Во время них стороны отработают обеспечение безопасности Союзного государства. В преддверии учений Лукашенко созвонился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе разговора стороны обсудили тему сотрудничества в области подготовки кадров военных и спецслужб.

Ранее Министерство иностранных дел Латвии из-за предстоящих учений допустило столкновение НАТО и России. Глава внешнеполитического ведомства Эдгар Ринкевичс заявил, что маневры приведут к «недопониманию НАТО некоторых действий» со стороны России и Белоруссии. Озабоченность высказывали и власти Польши.