Оценена возможность Калининградской области захватить Польшу

Defence24: из Калининграда можно поразить практически любой объект в Польше

Калининградская область является достаточно милитаризированным анклавом России, который, тем не менее, не способен самостоятельно проводить захватнические наземные операции в Польше. Об этом говорится в публикации портала Defence24, где анализируются предстоящие российско-белорусские маневры «Запад-2021».

«Этот российский анклав сильно милитаризован, но без подкрепления со стороны остальной территории России дислоцированные там силы не могут самостоятельно проводить потенциальные наземные операции в Польше», — оценивает возможную ситуацию издание.

Материалы по теме Обратный отсчет Как США готовятся к репетиции масштабной войны с «агрессором» — Россией «Ростех» презентовал Су-75 Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?

В публикации отмечается, что 152-я гвардейская ракетная бригада, дислоцированная в городе Черняховск Калининградской области, имеет на вооружении 12 боевых и тактических ракетных пусковых установок «Искандер». «Они могут поразить практически любой объект на большой территории Польши. Это одна из причин, почему так важно построить новую польскую систему противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО — прим. «Ленты. ру»)», — отмечает Defence24.

Издание напоминает, что российские 34-я смешанная авиационная дивизия и 44-я дивизия ПВО обеспечивают относительно сильную ПВО Калининградской области.

В августе директор Института военной стратегии Академии боевых искусств, генерал-лейтенант Богуслав Самол, в 2012-2015 годах возглавлявший командование многонационального корпуса НАТО «Северо-Восток», заявил, что перед устаревшими польскими Т-72 и PT-91 Twardy российские модернизированные танки имеют преимущества.