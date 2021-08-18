Генерал НАТО описал захват Россией трети Польши

Перед устаревшими польскими Т-72 и PT-91 Twardy российские модернизированные танки имеют преимущества, признал в интервью Defence24 директор Института военной стратегии Академии боевых искусств, генерал-лейтенант Богуслав Самол, в 2012-2015 годах возглавлявший командование многонационального корпуса НАТО «Северо-Восток».

По его словам, Россия и страны НАТО имеют различные концепции использования танков. Западным государствам, как утверждает военный, танки необходимы для обороны. «В России же танки предназначены в основном для наступательных операций, проводимых с использованием большого количества боевых машин на выбранных направлениях в рамках запланированных наступательных военных операций», — заявляет генерал-лейтенант.

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По мнению военного, замену Т-72 и PT-91 Twardy следует разместить в восточной части Польши, граничащей с «потенциальным агрессором». «Проникновение потенциального агрессора вглубь территории страны означало бы потерю почти трети территории страны вместе с ее населением и экономическим потенциалом. Кроме того, следует помнить, что по историческим причинам значительная часть польской оборонной промышленности расположена к востоку от Вислы. Утрата этого стратегического района лишит Польшу возможности защищаться», — описывает Самол возможный захват части Польши.

В июле американский журнал Popular Mechanics заметил, что покупка Польшей американских танков M1 Abrams, поступивших в 1981 году на вооружение армии США, является «довольно примечательным поворотом событий», поскольку данные боевые машины изначально создавались «для борьбы с советскими и польскими войсками на полях сражений в Западной Европе».

В июне издание Defense News, ссылаясь на польскую прессу, сообщило, что Минобороны Польши ведет переговоры с американской стороной о возможной покупке до 250 танков версии M1A2 SEPv3. Также в рамках сделки Польша захотела купить у США десять гусеничных машин, которые потребуются для обучения. Общая сумма сделки варьируется от 2,9 до пяти миллиардов долларов. M1 Abrams должны заменить танки Т-72 и ПТ-91 Twardy.