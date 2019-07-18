M1 Abrams и Т-72М1 сразились в Польше

Американские Bradley и M1 Abrams вместе с польскими Leopard, PT-91 Twardy (лицензионный вариант советского Т-72М1) и BWP-1 (советская гусеничная боевая машина пехоты) имитировали сражение на полигоне Бемово Пески в Польше. Соответствующее видео опубликовано в Twitter.

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Танковые учения, в которых участвовали более десяти тысяч местных жителей и более 30 единиц боевой техники, стали крупнейшими в Польше. Иностранными гостями мероприятия были военные представители США, Хорватии, Румынии и Великобритании.

В декабре 2018 года стало известно, что на спутниковых снимках Google Earth, сделанных в конце ноября и демонстрирующих пригород Каменск-Шахтинского в Ростовской области, заметны «сотни российских танков у границы с Украиной».

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