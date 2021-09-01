Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что план интеграции с Россией подпишут в октябре

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал подписание плана интеграции с Россией. Об этом пишет Telegram-канал БЕЛТА.

Глава республики отметил, что российско-белорусские союзные программы будут подписаны на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в октябре-ноябре.

По его словам, правительства двух государств шли к этому более трех лет, но без «ярких прорывных движений». Лукашенко также напомнил, что обеими сторонами были разработаны более 30 дорожных карт, касающихся сотрудничества в разных сферах. Впоследствии они превратились в 28 союзных программ. «Это уже будут подписанные договоры к исполнению. Не просто карты, по которым кто-то идти будет», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что 9 сентября Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин проведут переговоры, во время которых подпишут все имеющиеся программы интеграции.

В июле белорусский президент предложил разработать стратегию интеграции с Россией в рамках Союзного государства до 2030 года. При этом он заявил, что считает российско-белорусский союз ценностью, которую нужно передать будущим поколениям.