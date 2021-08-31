Лукашенко и Путин подпишут все дорожные карты по интеграции Белоруссии и России

Лукашенко и Путин в сентябре подпишут все дорожные карты по интеграции двух стран

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе переговоров, которые состоятся в Москве 9 сентября, подпишут все дорожные карты по интеграции двух стран в рамках Союзного государства. Об этом заявил посол республики в России Владимир Семашко, передает ТАСС.

В начале июля Лукашенко предложил разработать стратегию интеграции с Россией в рамках Союзного государства до 2030 года. Он отметил, что союз двух стран — ценность, которую необходимо передать будущим поколениям.

4 июня посол России в Минске Евгений Лукьянов сообщил о том, что Россия и Белоруссия уже согласовали 27 из 28 дорожных карт по интеграции. Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что Белоруссия завизировала и передала России проекты 26 интеграционных дорожных карт.

В 2019 году, когда изначально планировалось завершить интеграцию, в Белоруссии прошел ряд протестов против углубления сотрудничества с Россией. Тогда Лукашенко неоднократно заявлял о необходимости вести многовекторную политику и строить независимую страну. Он регулярно сетовал на «имперские замашки» России, критикуя проект интеграции в рамках Союзного государства. Такой позиции он придерживался до президентских выборов в августе 2020 года, когда начались массовые протесты против Лукашенко.