Белоруссия заявила о «почти согласованном» пакете интеграционных документов

Белоруссия и Россия практически завершили согласование пакета интеграционных документов. Об этом заявил первый вице-премьер правительства республики Николай Снопков, передает «Интерфакс — Запад».

«Мы вышли на практически полностью согласованный пакет интеграционных документов, включающий основные направления и 28 отраслевых союзных программ, а также проекты решений союзного Совмина и высшего Госсовета Союзного государства об их одобрении», — сказал Снопков президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

В конце апреля Минск заявил, что завизировал и передал России проекты 26 интеграционных дорожных карт.

Премьер-министр республики Роман Головченко оценил сроки согласования двух оставшихся интеграционных карт в один-два месяца.