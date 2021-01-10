Лукашенко заявил о необходимости валютного союза с Россией

Валютный союз Белоруссии и России должен быть завершением интеграционных процессов между странами. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что сейчас проработка по созданию объединения не ведется.

«Никакой глубокой проработки валютного союза не было. Мы изначально с президентом России определились, что валютный союз, единая валюта и так далее — это венец. Мы к этому должны прийти», — рассказал Лукашенко.

Он добавил, что центробанки стран единогласно заявили, что «проблем здесь нет». По мнению лидера Белоруссии, необходимо расширять интеграцию с Россией по всем направлениям и создавать равные условия для людей и субъектов хозяйствования в рамках Союзного государства.

Ранее Лукашенко рассказал, что в 2021 году газ из России будет стоить для Белоруссии 128,5 доллара за тысячу кубов. «Думаю, что эта цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой», — добавил глава государства. Вместе с тем он отметил, что не намерен поднимать вопрос снижения цены на переговорах с президентом России.