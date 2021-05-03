В Белоруссии оценили сроки согласования с Россией оставшихся интеграционных карт

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко оценил сроки согласования с Россией двух оставшихся интеграционных карт. Об этом он заявил в эфире телеканала «Беларусь 1», передает ТАСС.

Головченко отметил, что Москве и Минску нет необходимости спешить, поэтому никто не ставит жестких сроков. При этом он подчеркнул, что белорусским властям не хотелось бы откладывать данный вопрос в долгий ящик. Так, по его словам, это может случиться и через месяц, и через два.

Белорусский премьер рассказал, что за последние полгода позиции сторон сблизились в большем объеме, чем за предыдущие несколько лет. Он добавил, что оставшиеся карты «достаточно сложные с точки зрения экономической». Согласно его мнению, целью их согласования является создать равные условия для всех субъектов хозяйствования.

Ранее Головченко сообщил, что Белоруссия завизировала и передала России проекты 26 интеграционных дорожных карт. «23 апреля мы передали российской стороне завизированные белорусской стороной проекты 26 союзных программ. Это большой объем работы. В работе, как вы знаете, остаются две союзные программы», — заявил он.