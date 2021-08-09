Белорусский политолог оценил перспективы интеграции с Россией

Оппозиционный белорусский политолог Дмитрий Болкунец оценил перспективы интеграции республики с Россией после политического кризиса, вызванного массовыми протестами против результатов президентских выборов, прошедших 9 августа 2020 года. Свое мнение он высказал в интервью «Ленте.ру».

Болкунец считает, что поддержка, которую Кремль выразил президенту страны Александру Лукашенко после начала протестных акций, негативно повялила на восприятие белорусскими гражданами интеграционных процессов и России в целом.

Эксперт считает, что подписание каких-то документов, которые затронут суверенитет Белоруссии вызовет жесткую реакцию белорусского общества. «Никаких дорожных карт с Лукашенко подписывать нельзя, он не имеет сегодня легитимности в обществе», — подчеркнул эксперт. По словам Болкунца, в стране в последний год очень сильно просело отношение к России.

В начале июля Лукашенко предложил разработать стратегию интеграции с Россией в рамках Союзного государства до 2030 года. Он отметил, что союз двух стран — ценность, которую необходимо передать будущим поколениям.

В 2019 году, когда изначально планировалось завершить интеграцию, в Белоруссии прошел ряд протестов против углубления сотрудничества с Россией. Тогда Лукашенко неоднократно заявлял о необходимости вести многовекторную политику и строить независимую страну. Он регулярно сетовал на «имперские замашки» России, критикуя проект интеграции в рамках Союзного государства. Такой позиции он придерживался до президентских выборов в августе 2020 года, когда начались массовые протесты против Лукашенко.