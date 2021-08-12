В Совфеде объяснили стратегию России в работе с Белоруссией

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с «Лентой.ру» объяснил последствия непризнания президентом Белоруссии Александром Лукашенко территориальной принадлежности Крыма и стратегию Москвы в работе с Минском. По словам политика, это может повлиять на уровень доверия к союзнику, тем не менее, жесткие меры на данном этапе Цеков считает недопустимыми и бессмысленными.

Крым как часть России входит в состав Союзного государства вместе с Белоруссией, это следует из российского законодательства. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ответ на недавние слова белорусского президента Александра Лукашенко о признании полуострова.

Министр напомнил, что еще в 1999 году между Москвой и Минском был заключен договор о Союзном государстве. Согласно данному документу, в состав Союзного государства входят территории Белоруссии и России, обозначенные в их законодательстве. «По нашему законодательству, Республика Крым — это территория Российской Федерации», — подчеркнул Лавров.

Рациональная политика

По мнению Цекова, на данном этапе у Москвы не остается других адекватных вариантов реакции, кроме как слушать и отвечать на заявления Лукашенко. В любом случае, как отметил сенатор, непризнание Белоруссией Крыма никак не вредит полуострову.

«Россия многое сделала для Крыма и в политическом, и в экономическом смыслах, так что признает его Белоруссия или нет, для самого полуострова особой роли не играет. А вот для наших союзников наоборот. Подобные действия подчеркивают то, что Лукашенко ведет двойную игру, оставляя себе мосты в отношениях и с Западом, и с Украиной, несмотря на то, что риторика этих стран в отношении него крайне жесткая. Все это говорит о Белоруссии как о крайне непоследовательном союзнике и будет влиять на выстраивание наших с ней отношений», — считает Цеков.

Сенатор подчеркнул, что Россия видит и понимает ту политику, которую ведет Белоруссия, и принимает свои решения на основании этих фактов. Тем не менее, жесткие действия и реакции на заявление Лукашенко Цеков считает бессмысленными — на данном этапе они могут только навредить союзническим отношениям и народам обеих стран.

«Мы выстраиваем свою политику с учетом настроений и поведений в обществе. Неужели мы должны поссориться из-за слов Лукашенко? Это неверно. Политика России крайне рациональна, она учитывает настроения всех государств на территории СНГ, Европы», — резюмировал Цеков.

9 августа Лукашенко пообещал признать Крым частью России после того, как это сделают все российские олигархи. «Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня многое связывает. Будапештская декларация. (...) Моя подпись там стоит. Но я и через это переступлю», — сказал он.