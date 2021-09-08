В Белоруссию прибыли российские авиаторы для охраны Союзного государства

В Белоруссию в рамках создания совместного учебно-боевого центра подготовки Вооруженных сил (ВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО) были доставлены самолеты Су-30СМ Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны республики в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, авиаторы прибыли на аэродром Барановичи в Брестской области. Отмечается, что авиаторы, вероятнее всего, будут нести совместное боевое дежурство по охране и защите воздушных границ Союзного государства.

В оборонном ведомстве Белоруссии также рассказали, что в данный момент идут совместные с Россией тактические учения разведывательных подразделений воздушно-десантных войск и сил специальных операций ВС обеих стран. В ходе маневров подразделения совершили десантирование из самолетов АН-2 и отработали выход в разведку на незнакомой местности.

16 марта стало известно, что Министерства обороны России и Белоруссии договорились о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки. В Белоруссии планируется создать центр подготовки ВВС и войск ПВО. Там будут готовить экипажи Су-30СМ и обучать белорусских специалистов работе на зенитных ракетных комплексах, состоящих на вооружении России.

В России планируется создать учебно-боевой центр совместной подготовки сухопутных войск. Кроме того, идет речь о формировании в Калининградской области центра на базе Балтийского флота.

При этом бывший посол России в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что у Москвы отсутствуют планы по созданию единой армии с Белоруссией. По словам дипломата, взаимодействие по военным вопросам с Минском в настоящее время ведется в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), что является достаточным для поддержания обороноспособности обеих стран.