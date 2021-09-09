В Белоруссии начались совместные с Россией стратегические учения «Запад-2021»

В Белоруссии на полигоне «Обуз-Лесновский» состоялась церемония открытия совместных с Россией стратегических учений «Запад-2021». О начале учений сообщается в Telegram-канале Министерства обороны республики.

По информации оборонного ведомства, в мероприятии приняли участие военнослужащие России и Белоруссии, офицеры Министерств обороны и Генеральных штабов Вооруженных сил (ВС) обеих стран из состава Объединенного командования региональной группировки войск, а также представители Казахстана из Коллективных сил оперативного реагирования при Организации Договора о коллективной безопасности (КСОР ОДКБ).

Руководитель учений, начальник Генерального штаба ВС Белоруссии Виктор Гулевич заявил, что совместные с Россией учения имеют сугубо оборонительную направленность и станут сигналом для тех стран, которые попытаются говорить с Белоруссией и Россией с позиции силы.

«Убежден, что учение продемонстрирует высокую готовность армий наших стран к совместным действиям по обеспечению суверенитета, территориальной целостности и независимости Союзного государства», — отметил Гулевич. Военный добавил, что в учениях примут участие представители ВС Казахстана в знак единства позиции государств-членов ОДКБ.

Совместные военные учения Москвы и Минска «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября на полигонах Белоруссии и России. В ходе миссии стороны отработают обеспечение безопасности Союзного государства. Прибалтийские республики, Польша и Украина расценили грядущие маневры как угрозу своей национальной безопасности.

