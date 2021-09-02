В Литве отреагировали на военные учения России и Белоруссии

Военные учения России и Белоруссии «Запад-2021» демонстрируют готовность российской стороны к военному конфликту с западными странами. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел (МИД) Литвы, пишет «Укринформ».

В ведомстве отреагировали на российско-белорусские учения и заявили, что в Вильнюсе внимательно следят за их подготовкой и проведением. По мнению литовского МИД, тренировочные маневры проводятся с целью дальнейшей военной интеграции России и Белоруссии.

Дипломаты не исключили, что часть личного состава и техники, используемых в рамках учений, после завершения мероприятий могут остаться на белорусской территории и в российском Западном военном округе. В ведомстве подчеркнули, что в дальнейшем Литва продолжит требовать от России и Белоруссии выполнения международных обязательств в соответствии с Венским документом и предоставления информации о размерах, целях и сценарии подобных военных маневров.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что учения «Запад-2021» должны продемонстрировать готовность армий двух стран к обороне и не носят захватнический характер.

Совместные военные учения России и Белоруссии пройдут с 10 по 16 сентября. Во время них стороны отработают обеспечение безопасности Союзного государства.