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В Польше призвали НАТО говорить с Россией на «языке силы»

Tygodnik TVP: на фоне учений «Запад-2021» НАТО должна говорить с Россией на языке силы
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Фото: Alik Keplicz / AP

Североатлантический альянс должен повысить активность своих сил в восточноевропейском регионе. Об этом заявил журналист польского издания Tygodnik TVP Петар Петрович в своем материале, посвященном совместным военным учениям России и Белоруссии «Запад-2021».

Репортер призвал НАТО говорить с Москвой на языке силы на фоне предстоящих учений. «Россияне стремятся, чтобы страны нашего региона ощущали угрозу, а Североатлантический альянс снизил активность на своем восточном фланге», — указал он.

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Петрович отметил, что Польша опасается возможных провокаций в ходе учебных миссий России и Белоруссии. Он процитировал министра национальной обороны страны Марцина Оцепы, который подчеркнул, что «Запад-2021» — это «военные учения беспрецедентного масштаба, значительно более крупные, чем заявляет Россия».

3 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна предоставлять больше информации европейским странам об учениях «Запад-2021». Он подчеркнул, что в Польше, странах Прибалтики и на Украине возросла обеспокоенность относительно планов российских вооруженных сил.

Совместные военные учения Москвы и Минска «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября в Белоруссии. В ходе миссии стороны отработают обеспечение безопасности Союзного государства.

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