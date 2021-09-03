Генсек НАТО призвал Россию предоставлять больше информации о военных учениях

Столтенберг заявил, что Россия должна вести себя предсказуемо в ходе военных учений

Россия должна предоставлять больше информации европейским странам о военных учениях «Запад-2021». Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters.

Генсек подчеркнул, что в Польше, странах Прибалтики и на Украине возросла обеспокоенность относительно планов российских вооруженных сил. Он отметил, что предыдущие учения «Запад» были более широкомасштабными, чем заявлялось официальными представителями Москвы.

«Ранее мы наблюдали, что количество войск, участвующих в учениях, значительно превышает объявленное», — указал Столтенберг. Он призвал Россию вести себя предсказуемо и прозрачно и соблюдать международное законодательство в отношении учебных военных операций на европейской территории.

Ранее в МИД Литвы заявили, что военные учения «Запад-2021» демонстрируют готовность российской стороны к военному конфликту с западными странами. По мнению литовского ведомства, тренировочные маневры проводятся с целью дальнейшей военной интеграции России и Белоруссии.

Совместные военные учения Москвы и Минска «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября в Белоруссии. В ходе миссий стороны отработают обеспечение безопасности Союзного государства.